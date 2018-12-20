Найдена пропавшая в Египте 30-летняя жительница Жодино

Новости Беларуси. Разыскиваемая более месяца жительница Жодино обнаружена. Криминальных обстоятельств или несчастных случаев не выявлено.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, с 9 ноября 30-летняя Ягодницына Ульяна Сергеевна, которая проживала в столице Египта, перестала выходить на связь со своей матерью.

По имевшейся на тот момент информации, гражданка отсутствовала и по месту жительства в Каире. Чтобы найти пропавшую, белорусские правоохранители связались с египетскими коллегами.

В настоящее время девушка найдена, её жизни и здоровью ничто не угрожает. Предполагается, что пропажа белоруски может быть связана с семейными обстоятельствами.