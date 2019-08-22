Подростки похищали сим-карты и брали на них микрокредиты в Минске

Новости Беларуси. В Минске задержаны подростки, которые похищали деньги с помощью сим-карт.

По информации ГУВД Мингорисполкома, несовершеннолетние решили, что перемещение денег не отслеживается. Поэтому они после школы решили подзаработать незаконным способом. 17-летний парень и его 16-летняя подруга просили у прохожих телефон, чтобы позвонить. Во время «разговора» они вынимали сим-карты одного из сотовых операторов, а телефон возвращали владельцу. Затем девушка создавала микрокредиты на сим-карте и переводила полученные деньги знакомому, который позже должен был ей их вернуть.

Подростки успели проработать по незаконной схеме месяц. В результате их действий пострадали четверо граждан. Общая сумма ущерба составила 400 белорусских рублей.