Отстал от товарищей и пропал: 33-летний белорус погиб на Эльбрусе

Новости Беларуси. Во время спуска с Эльбруса погиб белорус. 33-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Рубин в начале года отправился покорять вершины Кабардино-Балкарии вместе с двумя напарниками из Крыма. Во время спуска 12 января он отстал от товарищей из-за травмы и пропал. Пять дней спасатели вели его поиски. И лишь сегодня, 16 января, нашли тело погибшего альпиниста.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:

Сегодня в 10 часов утра поисково-спасательные работы были возобновлены. В 12:40 на южном склоне Эльбруса на высоте 4 300 метров обнаружено тело туриста, которое в дальнейшем было спущено и передано правоохранительным органам. Турист из Минска был зарегистрирован в составе группы из Крыма. И из-за этого предварительно была информация о том, что это турист из Крыма. По уточненной информации, после проведения поисково-спасательных работ и установления личности, было установлено, что это гражданин Минска 1982 года рождения.

Дмитрий Рубин покорял вершины не в первый раз. В прошлом году он был в Непале. В Минске же постоянно посещал альпинистские тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.