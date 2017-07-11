Прямой эфир

Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое

11 июля 2017 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром на улице Аэродромной упал кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадал машинист, который в этот момент находился в кабине. Других потерпевших нет.

Александр Лучонок:
Инцидент произошел на улице Аэродромной 11 июля в районе 10 утра. Башенный кран при подъеме арматуры весом около 100 килограммов рухнул на территорию строящегося многоэтажного дома.

Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое-1

31-летний машинист, который в момент обрушения находился в кабине, пролетел вниз почти 50 метров.

С тяжелыми травмами – у мужчины пробито легкое – он был доставлен в больницу.

Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое-4

Виктор Шорец, шлифовщик:
Я лично слышал крики рабочих, что что-то произошло.

Весь день на месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. По факту ЧП ведется проверка. Ну а причины падения крана установит комиссия Госпромнадзора.

По предварительной информации вины в действиях машиниста нет.

Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое-7

Юрий Прохнич, начальник Минского городского управления госпромнадзора МЧС:
По всей видимости, причина техническая, не организационная, то есть работы выполнялись правильно, груз был небольшой.

Причина именно техническая.

В момент падения крана других рабочих на стройплощадке не было, они находились на соседних объектах. Комментарий строительной организации нам получить не удалось: узнав, что тревожит телевидение, на том конце провода никто не отвечал.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Александр Лучонок # Виктор Шорец # Юрий Прохнич

Другие новости рубрики

Все новости
Антирекорд пьяного вождения: в крови брестчанина обнаружили 4,36 промилле алкоголя
11 июля 2017 17:54

Антирекорд пьяного вождения: в крови брестчанина обнаружили 4,36 промилле алкоголя

Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе
11 июля 2017 16:12

Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе

Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист
11 июля 2017 12:20

Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист