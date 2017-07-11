Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое

Новости Беларуси. Утром на улице Аэродромной упал кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадал машинист, который в этот момент находился в кабине. Других потерпевших нет. Александр Лучонок:

Инцидент произошел на улице Аэродромной 11 июля в районе 10 утра. Башенный кран при подъеме арматуры весом около 100 килограммов рухнул на территорию строящегося многоэтажного дома.

31-летний машинист, который в момент обрушения находился в кабине, пролетел вниз почти 50 метров. С тяжелыми травмами – у мужчины пробито легкое – он был доставлен в больницу.

Виктор Шорец, шлифовщик:

Я лично слышал крики рабочих, что что-то произошло. Весь день на месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. По факту ЧП ведется проверка. Ну а причины падения крана установит комиссия Госпромнадзора. По предварительной информации вины в действиях машиниста нет.