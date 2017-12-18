Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП

Новости Беларуси. Крупная коммунальная авария в Витебске: 17 декабря без водоснабжения здесь остались 350 жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это около 35 тысяч жителей, а также ряд социальных объектов: два роддома, областная больница, онкодиспансер, детские сады и школы. Случилось это из-за порыва водопровода. Известно, что трубу, которая дала течь, проложили 40 лет назад. Воду людям вернули, однако ее качество вызывает вопросы.

Анастасия Гептина, жительница Витебска:

Я педант такой, не люблю – спать не лягу, пока посуду не помою. Порядки дома пока не наведу, спать не лягу. Мыла уже, когда дети спали, с двух до полтретьего ржавой водой.

Даже чая, увы, хватило не всем. Гости предложили маме двоих детей помочь набрать в кастрюли снега, какая-никакая вода. Впрочем, до воплощения шутки в реальность в этой семье не дошло. Хотя витебчане в интернете обсуждали, что некоторые решались и на такой поступок.