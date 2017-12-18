Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП

Новости Беларуси. Крупная коммунальная авария в Витебске: 17 декабря без водоснабжения здесь остались 350 жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупная коммунальная авария в Витебске: 17 декабря без водоснабжения здесь остались 350 жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это около 35 тысяч жителей, а также ряд социальных объектов: два роддома, областная больница, онкодиспансер, детские сады и школы. Случилось это из-за порыва водопровода. Известно, что трубу, которая дала течь, проложили 40 лет назад. Воду людям вернули, однако ее качество вызывает вопросы.
Трехлетний день рождения Артема мама Настя запомнит надолго. Полный дом гостей, смена посуды перед десертом и… ни капли воды.
Анастасия Гептина, жительница Витебска:
Я педант такой, не люблю – спать не лягу, пока посуду не помою. Порядки дома пока не наведу, спать не лягу. Мыла уже, когда дети спали, с двух до полтретьего ржавой водой.
Даже чая, увы, хватило не всем. Гости предложили маме двоих детей помочь набрать в кастрюли снега, какая-никакая вода. Впрочем, до воплощения шутки в реальность в этой семье не дошло. Хотя витебчане в интернете обсуждали, что некоторые решались и на такой поступок.
Анастасия Бут, СТВ:
Питьевая вода в магазинах Первомайского района минувшим вечером стала самым популярным товаром в чеках. Буквально за час до закрытия магазинов витебчане вынесли столько бутилированной воды, сколько обычно продают в течение трех дней.
«Обезвоженным» несколько часов оставался самый густонаселенный микрорайон Витебска – Первомайский. В общей сложности 350 многоквартирных домов, два роддома, несколько больниц, школы и детские сады. Произошло это из-за порыва магистрального трубопровода. Спустя 1,5 часа аварию локализовали, пустив воду в город по обводным путям.
Владислав Самуйло, главный инженер УП «Витебскводоканал»:
В 23:30 подача в город воды стабилизировалась. Единственное, хочу принести извинения жителям города за временные неудобства в связи с ухудшением качества питьевой воды. В связи с тем, что произошло нарушение движения потока жидкостей, воды в трубопроводах, произошел смыв отложений со стенок трубопровода и поступил в разводящую сеть. Из-за этого произошло ухудшение качества питьевой воды.
На место прорыва еще ночью выехали три бригады. Работы продолжаются и в эти минуты.
Как оказалось, не выдержала труба диаметром 500 миллиметров, введенная в эксплуатацию в 1978 году. Как только авария будет устранена, воду в Первомайском районе вернут в свое русло.