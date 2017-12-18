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Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП

18 декабря 2017 18:23
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Новости Беларуси. Крупная коммунальная авария в Витебске: 17 декабря без водоснабжения здесь остались 350 жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-1

Это около 35 тысяч жителей, а также ряд социальных объектов: два роддома, областная больница, онкодиспансер, детские сады и школы. Случилось это из-за порыва водопровода. Известно, что трубу, которая дала течь, проложили 40 лет назад. Воду людям вернули, однако ее качество вызывает вопросы.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-4

Трехлетний день рождения Артема мама Настя запомнит надолго. Полный дом гостей, смена посуды перед десертом и… ни капли воды.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-7

Анастасия Гептина, жительница Витебска:
Я педант такой, не люблю – спать не лягу, пока посуду не помою. Порядки дома пока не наведу, спать не лягу. Мыла уже, когда дети спали, с двух до полтретьего ржавой водой.

Даже чая, увы, хватило не всем. Гости предложили маме двоих детей помочь набрать в кастрюли снега, какая-никакая вода. Впрочем, до воплощения шутки в реальность в этой семье не дошло. Хотя витебчане в интернете обсуждали, что некоторые решались и на такой поступок.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-10

Анастасия Бут, СТВ:
Питьевая вода в магазинах Первомайского района минувшим вечером стала самым популярным товаром в чеках. Буквально за час до закрытия магазинов витебчане вынесли столько бутилированной воды, сколько обычно продают в течение трех дней.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-13

«Обезвоженным» несколько часов оставался самый густонаселенный микрорайон Витебска – Первомайский. В общей сложности 350 многоквартирных домов, два роддома, несколько больниц, школы и детские сады. Произошло это из-за порыва магистрального трубопровода. Спустя 1,5 часа аварию локализовали, пустив воду в город по обводным путям.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-16

Владислав Самуйло, главный инженер УП «Витебскводоканал»:
В 23:30 подача в город воды стабилизировалась. Единственное, хочу принести извинения жителям города за временные неудобства в связи с ухудшением качества питьевой воды. В связи с тем, что произошло нарушение движения потока жидкостей, воды в трубопроводах, произошел смыв отложений со стенок трубопровода и поступил в разводящую сеть. Из-за этого произошло ухудшение качества питьевой воды.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-19

На место прорыва еще ночью выехали три бригады. Работы продолжаются и в эти минуты.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-22

Как оказалось, не выдержала труба диаметром 500 миллиметров, введенная в эксплуатацию в 1978 году. Как только авария будет устранена, воду в Первомайском районе вернут в свое русло.

Коммунальная авария в Витебске: причины и последствия ЧП-25

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