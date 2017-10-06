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Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан

06 октября 2017 15:27
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Новости Беларуси. На улице Васнецова в Минске было обнаружено тело 21-летней девушки.

По информации УСК по городу Минску, вечером 5 октября таксист обратил внимание на то, что на улице мужчина тащит девушку. Водитель остановился и спугнул мужчину, который оставил тело на земле – девушка была мертва.

Было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер.

Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан-1

Фото: СК

Установлено, что смерть наступила от удушья. Что известно о трагедии – новые подробности.

Убитой был 21 год. Она была родом из Гомельской области, а работала в Минске.

Через несколько часов подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался неработающий уроженец Ошмянского района. Молодому человеку 21 год.

Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан-4

Фото: СК

Проводится расследование и ряд экспертиз. Выясняются мотивы преступления. В ходе осмотра места трагедии были изъяты личные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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