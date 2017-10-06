Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан

Новости Беларуси. На улице Васнецова в Минске было обнаружено тело 21-летней девушки.
По информации УСК по городу Минску, вечером 5 октября таксист обратил внимание на то, что на улице мужчина тащит девушку. Водитель остановился и спугнул мужчину, который оставил тело на земле – девушка была мертва.
Было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер.
Установлено, что смерть наступила от удушья. Что известно о трагедии – новые подробности.
Убитой был 21 год. Она была родом из Гомельской области, а работала в Минске.
Через несколько часов подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался неработающий уроженец Ошмянского района. Молодому человеку 21 год.
Проводится расследование и ряд экспертиз. Выясняются мотивы преступления. В ходе осмотра места трагедии были изъяты личные вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».