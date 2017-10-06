Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан

Было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер.

По информации УСК по городу Минску, вечером 5 октября таксист обратил внимание на то, что на улице мужчина тащит девушку. Водитель остановился и спугнул мужчину, который оставил тело на земле – девушка была мертва.

Новости Беларуси. На улице Васнецова в Минске было обнаружено тело 21-летней девушки.

Установлено, что смерть наступила от удушья. Что известно о трагедии – новые подробности.

Убитой был 21 год. Она была родом из Гомельской области, а работала в Минске.

Через несколько часов подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался неработающий уроженец Ошмянского района. Молодому человеку 21 год.