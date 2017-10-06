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В Минском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста

06 октября 2017 15:00
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Новости Беларуси. Очередное предупреждение. Комплекс профилактических мероприятий «Пешеход» вновь на дорогах области. Акция продлится до 15 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Световой день сокращается, видимость на дорогах снижается, а культура исполнения ПДД желает лучшего. Поэтому аварий с наступлением осенне-зимнего сезона становится больше. Свежий пример. В Минском районе легковушка сбила велосипедиста. Происшествие случилось вечером 5 октября. От полученных травм мужчина погиб на месте. Правоохранители делают акцент: водитель велосипеда не обозначил себя светоотражающими элементами.

# происшествия # Авария в Минской области

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