Около корпуса БГЭУ в Минске нашли тело убитой 21-летней девушки

Новости Беларуси. В Минске было найдено тело убитой девушки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, тело 21-летней девушки было найдено около одного из корпусов БГЭУ.

В университете появились объявления о гибели девушки в ночь с 5 на 6 октября. В них студентов призывают быть предельно внимательными и избегать безлюдных мест в вечернее время.

Предствитель Следственного комитета отметил, что не поводов для беспокойства за свою безопасность.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Проводится расследование.