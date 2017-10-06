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Около корпуса БГЭУ в Минске нашли тело убитой 21-летней девушки

06 октября 2017 12:37
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Новости Беларуси. В Минске было найдено тело убитой девушки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, тело 21-летней девушки было найдено около одного из корпусов БГЭУ.

В университете появились объявления о гибели девушки в ночь с 5 на 6 октября. В них студентов призывают быть предельно внимательными и избегать безлюдных мест в вечернее время.

Предствитель Следственного комитета отметил, что не поводов для беспокойства за свою безопасность.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Проводится расследование. 

# происшествия # Убийство # Юлия Гончарова

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