Под Солигорском Peugeot насмерть сбил 39-летнюю женщину

Новости Беларуси. Недалеко от Солигорска автомобиль насмерть сбил женщину.
По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла вечером пятого декабря. За рулем автомобиля Peugeot находился 28-летний мужчина. Он наехал на 39-летнюю местную жительницу.
Пешеход скончалась по дороге в больницу от полученных травм. Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
На транспортном средстве были зимние шины.
На неделе в Воложинском районе минчанка погибла под колесами рейсового автобуса (читать далее).