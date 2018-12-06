Под Солигорском Peugeot насмерть сбил 39-летнюю женщину

Новости Беларуси. Недалеко от Солигорска автомобиль насмерть сбил женщину.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла вечером пятого декабря. За рулем автомобиля Peugeot находился 28-летний мужчина. Он наехал на 39-летнюю местную жительницу.

Пешеход скончалась по дороге в больницу от полученных травм. Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

На транспортном средстве были зимние шины.