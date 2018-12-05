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В Воложинском районе минчанка погибла под колёсами автобуса

05 декабря 2018 18:08
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Новости Беларуси. Женщина погибла под колесами автобуса в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе минчанка погибла под колёсами автобуса-1

35-летняя минчанка шла по неосвещенном участку дороги без светоотражающих элементов. Ее сбил рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Вильнюс-Киев». За рулем находился гражданин Украины: он был трезв и пристегнут ремнями безопасности. Второй водитель на момент аварии отдыхал. По факту происшествия проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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