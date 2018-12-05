Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ

Новости Беларуси. Подробности ЧП в Борисове. 4 декабря на улице Адамовича в результате сильного взрыва обрушился частный двухэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент прибытия пожарных соседи вывели хозяина. Его с термическими ожогами доставили в районную больницу. По словам свидетелей, мужчина якобы накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ.

Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове

После локализации пожара и 5 декабря в течение дня на месте разрушенного здания работали эксперты. Выяснялись обстоятельства происшествия, проводился дополнительный опрос свидетелей и родных пострадавшего. Сейчас изучаются документы по газоснабжению дома и его технического обслуживания.