Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ

Новости Беларуси. Подробности ЧП в Борисове. 4 декабря на улице Адамовича в результате сильного взрыва обрушился частный двухэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Подробности ЧП в Борисове. 4 декабря на улице Адамовича в результате сильного взрыва обрушился частный двухэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На момент прибытия пожарных соседи вывели хозяина. Его с термическими ожогами доставили в районную больницу. По словам свидетелей, мужчина якобы накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ.
Белоног назвала одну из версий взрыва в доме в Борисове
После локализации пожара и 5 декабря в течение дня на месте разрушенного здания работали эксперты. Выяснялись обстоятельства происшествия, проводился дополнительный опрос свидетелей и родных пострадавшего. Сейчас изучаются документы по газоснабжению дома и его технического обслуживания.