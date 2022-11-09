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Крупную партию мефедрона изъяли у жителя Минского района. Общий вес «товара» составил более 3 кг

09 ноября 2022 13:44
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Новости Беларуси. Правоохранители изъяли крупную партию мефедрона у жителя Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Столичные оперативники задержали 33-летнего мужчину, у которого дома выявили наркотики. При помощи служебной собаки сыщики обнаружили аналогичный психотроп в тайниках, которые фигурант разложил в лесном массиве.

Крупную партию мефедрона изъяли у жителя Минского района. Общий вес «товара» составил более 3 кг-1

Общий вес изъятого «товара» составил более 3 килограммов. Как установлено, изначально мужчина покупал наркотики для себя, а вскоре получил предложение стать оптовым курьером. На личном автомобиле он привез из соседней страны крупную партию психотропа, который расфасовал и оставил в тайниках на территории Минска и Борисова. Остальное фигурант спрятал в своем гараже.

Крупную партию мефедрона изъяли у жителя Минского района. Общий вес «товара» составил более 3 кг-4

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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