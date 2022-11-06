В Дрогичинском районе в аварии погибли четверо молодых людей

Новости Беларуси. Жуткая авария произошла ночью в Брестской области. Погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жуткая авария произошла ночью в Брестской области. Погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной версии, водитель на дороге в Дрогичинском районе не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль врезался в дерево. На месте происшествия обнаружены четверо погибших молодых людей. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.
Сотрудники патрульно-постовой службы напоминают: при нестабильных погодных условиях главное правило для водителей – соблюдение безопасного скоростного режима. Также следует избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фар и использовать ремни безопасности.
В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку. В его ковш врезался легковой автомобиль (здесь подробности).