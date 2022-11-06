Прямой эфир

В Дрогичинском районе в аварии погибли четверо молодых людей

06 ноября 2022 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жуткая авария произошла ночью в Брестской области. Погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Дрогичинском районе в аварии погибли четверо молодых людей-1

По предварительной версии, водитель на дороге в Дрогичинском районе не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль врезался в дерево. На месте происшествия обнаружены четверо погибших молодых людей. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.  

В Дрогичинском районе в аварии погибли четверо молодых людей-4

Сотрудники патрульно-постовой службы напоминают: при нестабильных погодных условиях главное правило для водителей – соблюдение безопасного скоростного режима. Также следует избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фар и использовать ремни безопасности.  

В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку. В его ковш врезался легковой автомобиль (здесь подробности).  

# Авария в Брестской области # происшествия # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трёх коллекторов наркомаркета задержали в Гомельской области. Один из них жестоко наказал провинившегося курьера
05 ноября 2022 10:42

Трёх коллекторов наркомаркета задержали в Гомельской области. Один из них жестоко наказал провинившегося курьера

В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку – в его ковш врезался легковой автомобиль
04 ноября 2022 15:32

В Минском районе трактор после ДТП отбросило на встречку – в его ковш врезался легковой автомобиль

Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники. Для чего его использовали?
04 ноября 2022 11:05

Украинский беспилотник перехватили гомельские пограничники. Для чего его использовали?