В Дрогичинском районе в аварии погибли четверо молодых людей

Новости Беларуси. Жуткая авария произошла ночью в Брестской области. Погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии, водитель на дороге в Дрогичинском районе не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль врезался в дерево. На месте происшествия обнаружены четверо погибших молодых людей. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.