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За выходные в Минской области зафиксировано 101 ДТП, два человека травмированы

08 ноября 2022 13:47
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Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные, 5, 6 и 7 ноября. В результате одного ДТП два человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За выходные в Минской области зафиксировано 101 ДТП, два человека травмированы-1

Так, в воскресенье, 6 ноября, на 36-м километре автодороги Старобин – Сковшин – Сосны Солигорского района водитель Audi двигался в направлении Старобина. Он не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал. В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель и его пассажир. Предварительная причина потери управления – разгерметизация заднего правого колеса. По факту происшествия проводится проверка.

Всего за три дня на территории области зарегистрирован 101 факт ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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