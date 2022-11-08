За выходные в Минской области зафиксировано 101 ДТП, два человека травмированы

Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные, 5, 6 и 7 ноября. В результате одного ДТП два человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в воскресенье, 6 ноября, на 36-м километре автодороги Старобин – Сковшин – Сосны Солигорского района водитель Audi двигался в направлении Старобина. Он не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал. В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель и его пассажир. Предварительная причина потери управления – разгерметизация заднего правого колеса. По факту происшествия проводится проверка.

Всего за три дня на территории области зарегистрирован 101 факт ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.