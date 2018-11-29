Под Слуцком при столкновении ЗИЛа и Scania у бензовоза оторвало кабину с водителем

Новости Беларуси. 28 ноября в Слуцком районе примерно в полпятого вечера произошло ДТП с участием фуры и бензовоза.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, 34-летний водитель ЗИЛа двигался по трассе Р-43 в сторону Слуцка.

Наподалёку от деревни Ивановские Огородники грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в Scania под управлением 47-летнего мужчины. В результате столкновения фура съехала в кювет, а у ЗИЛа оторвало кабину и двигатель.

Оба водителя госпитализированы с закрытыми ЧМТ и ушибами. Мужчины находились в трезвом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

На неделе в Смолевичском районе столкнулись две иномарки.