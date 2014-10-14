Под Речицей задохнулась 2-летняя девочка – во время пожара взрослых дома не оказалось

Новости Беларуси. 14 октября в деревне Вышемир Речицкого района Гомельской области произошла большая трагедия с маленьким ребенком.

В задымленном доме погибла 2-летняя девочка.

Прибывшие пожарные обнаружили охваченный огнем диван, рядом спички и зажигалки, стояла пепельница. Вполне вероятно, что причиной возгорания стала детская шалость.

Спасатели узнали о происшествии благодаря соседу, который, не имея мобильного телефона, прибежал за помощью на аварийно-спасательный пост МЧС (он находится в деревне неподалеку).

Хозяйка дома происходящего не видела, она была в это время в огороде.

В деревне девочка гостила у знакомых ее родителей. Отправили ребенка туда потому, что заболел старший сын и мама осталась с ним на больничном в Речице.

Кто виноват в гибели малышки?

Правовую оценку действия взрослых, оставивших без присмотра малолетнего ребенка, установит следствие.

К сожалению, это далеко не первый случай гибели детей на пожарах в текущем году. Так, в Смолевичском районе в ночь с 23 на 24 августа в горящем доме погиб ребенок, которому не было и года. В марте 2014 в Иваново Брестской области сгорел частный дом. Там погиб 6-летний ребенок, а его мать в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. А в прошлом году на пожаре в Жлобинском районе погиб 4-летний мальчик. Он был дома один. Мать оставила его спящим, а сама ушла в лес за грибами... (см.видео).