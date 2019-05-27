В Зельвенском районе в ДТП погиб младенец

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась днем 26 мая. За рулем автомобиля Opel находился 35-летний житель Минска. Мужчина по какой-то причине отвлекся от управления и съехал на правую, а затем на левую обочину. Автомобиль опрокинулся.

Новости Беларуси. В ДТП в Зельвенском районе погиб младенец.

В результате аварии погиб ребенок 2019 года рождения. Он находился в детском удерживающем устройстве, получил телесные повреждения, был доставлен в больницу, где скончался.

Причина ДТП будет установлена в ходе проверки.

В конце прошлой недели Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком.