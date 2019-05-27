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В Зельвенском районе в ДТП погиб младенец

27 мая 2019 12:40
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Новости Беларуси. В ДТП в Зельвенском районе погиб младенец.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась днем 26 мая. За рулем автомобиля Opel находился 35-летний житель Минска. Мужчина по какой-то причине отвлекся от управления и съехал на правую, а затем на левую обочину. Автомобиль опрокинулся. 

В Зельвенском районе в ДТП погиб младенец -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате аварии погиб ребенок 2019 года рождения. Он находился в детском удерживающем устройстве, получил телесные повреждения, был доставлен в больницу, где скончался.  

Причина ДТП будет установлена в ходе проверки.  

В конце прошлой недели Citroen и «Жигули» столкнулись лоб в лоб под Новополоцком.  

Водитель погиб, ребенка спасло автокресло (читать далее). 

# Авария в Гродненской области # происшествия

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