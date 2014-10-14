Прямой эфир

Гомельская область: наркоторговец прятал более 100 кг марихуаны в доме своей пожилой матери

14 октября 2014 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске по подозрению в распространении наркотиков задержан ранее судимый за аналогичные деяния 26-летний мужчина.

У минчанина найдено около 400 граммов высушенной марихуаны.

Правоохранители на этом не остановились. Им удалось выследить и задержать поставщика.

У жителя Гомельской области изъяли более 100 кг зелья (смотрите видео).

Александр Высоцкий, начальник отдела УНиПТЛ МВД:
Вчера в микрорайоне Малиновка наркоборцы задержали и поставщика зелья – неработающего жителя г. Чечерск Гомельской области, 1961 года рождения. Он привез очередную партию для сбыта.  В салоне его автомобиля «BMW» обнаружено порядка 380 граммов марихуаны. А сегодня ночью, во время проведения обыска на подворье его пожилой матери в одной из деревень Чечерского района, – еще более 100 килограммов аналогичного наркотика.

Мужчина, ранее уже судимый за распространение марихуаны, задержан. На принадлежащее ему транспортное средство наложен арест.

Московским районным отделом СК Минска возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

в Беларуси сейчас рассматривается новый законопроект, предполагающий штрафы за употребление наркотиков в общественном месте и на работе. Также предлагается ужесточить наказание для создателей нарколабораторий.
Читать статью полностью на портале «СБ»: http://www.sb.by/gomelskaya-oblast/article/v-checherskom-rayone-naydeno-bolee-100-kg-marikhuany-v-dome-pozhiloy-zhenshchiny.html
в Беларуси сейчас рассматривается новый законопроект, предполагающий штрафы за употребление наркотиков в общественном месте и на работе. Также предлагается ужесточить наказание для создателей нарколабораторий.
Читать статью полностью на портале «СБ»: http://www.sb.by/gomelskaya-oblast/article/v-checherskom-rayone-naydeno-bolee-100-kg-marikhuany-v-dome-pozhiloy-zhenshchiny.html
# происшествия # Наркотики # Александр Высоцкий

Другие новости рубрики

Все новости
Брест: пьяный 62-летний мужчина напал с ножом на родного брата и племянника
14 октября 2014 10:54

Брест: пьяный 62-летний мужчина напал с ножом на родного брата и племянника

Бунт в одной из тюрем Бразилии: заключенные взяли в плен более 170 человек
14 октября 2014 10:21

Бунт в одной из тюрем Бразилии: заключенные взяли в плен более 170 человек

Минск: 12-летняя школьница попала под трамвай в Серебрянке
14 октября 2014 09:31

Минск: 12-летняя школьница попала под трамвай в Серебрянке