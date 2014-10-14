Гомельская область: наркоторговец прятал более 100 кг марихуаны в доме своей пожилой матери

Новости Беларуси. В Минске по подозрению в распространении наркотиков задержан ранее судимый за аналогичные деяния 26-летний мужчина.

У минчанина найдено около 400 граммов высушенной марихуаны.

Правоохранители на этом не остановились. Им удалось выследить и задержать поставщика.

У жителя Гомельской области изъяли более 100 кг зелья (смотрите видео).

Александр Высоцкий, начальник отдела УНиПТЛ МВД:

Вчера в микрорайоне Малиновка наркоборцы задержали и поставщика зелья – неработающего жителя г. Чечерск Гомельской области, 1961 года рождения. Он привез очередную партию для сбыта. В салоне его автомобиля «BMW» обнаружено порядка 380 граммов марихуаны. А сегодня ночью, во время проведения обыска на подворье его пожилой матери в одной из деревень Чечерского района, – еще более 100 килограммов аналогичного наркотика.

Мужчина, ранее уже судимый за распространение марихуаны, задержан. На принадлежащее ему транспортное средство наложен арест.

Московским районным отделом СК Минска возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».



Читать статью полностью на портале «СБ»: в Беларуси сейчас рассматривается новый законопроект, предполагающий штрафы за употребление наркотиков в общественном месте и на работе. Также предлагается ужесточить наказание для создателей нарколабораторий.Читать статью полностью на портале «СБ»: http://www.sb.by/gomelskaya-oblast/article/v-checherskom-rayone-naydeno-bolee-100-kg-marikhuany-v-dome-pozhiloy-zhenshchiny.html