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Под Брестом был остановлен лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением

22 февраля 2019 07:14
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Новости Беларуси. В Брестском районе сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением.  

Под Брестом был остановлен лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, во время несения службы на трассе Р-16 правоохранители заметили МАЗ, в котором брёвна перевозились без соблюдения соответствующих правил.  

В отношении водителя были составлены административные материалы.  

Под Брестом был остановлен лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Зимой 2019 года в Пружанском районе на людей упали брёвна, которые перевозил проезжавший мимо них грузовик. 

Погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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