Житель Каменецкого района хранил на даче склад оружия: среди редких экземпляров – «Браунинг» 1910 года

Новости Беларуси. Арсенал не только современного, но и раритетного оружия обнаружили у жителя Каменецкого района. В дачном доме мужчина обустроил настоящий склад.

Среди опасных находок – обрез охотничьего ружья, несколько десятков патронов, а также множество штыков. Самый ценный и редкий из найденных предметов – бельгийский пистолет «Браунинг» 1910 года.

С таким оружием брестские эксперты столкнулись впервые. Специалисты подчеркнули, что пистолет находился в боевом состоянии и был пригоден для стрельбы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Матусевич, начальник отдела криминалистических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз:

Такие пистолеты уже представляют собой отдельную ценность, поскольку находятся в единичных экземплярах. Поэтому для нас это было, конечно, приятное исследование. В плане того, что данный вид оружия мы исследовали впервые.

В отношении коллекционера огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание в таких случаях – до семи лет лишения свободы.