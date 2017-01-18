В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет
Новости Беларуси. Настоящая голливудская погоня развернулась на улицах Гомеля минувшей ночью. Обошлось без стрельбы, но острых моментов в преследовании пьяного бесправника оказалось немало.
36-тилетний гомельчанин до последнего пытался уйти от погони, но не справился с управлением и его автомобиль вылетел в кювет.
После этого нарушитель попытался сбежать от инспекторов ГАИ. Однако вскоре был задержан.
Владимир Саприко, командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Было составлено 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД. Наиболее серьезные нарушения – это управление в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортным средством, не имея на это права. В 2014 году он уже задерживался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и был лишен права управления ТС всех категорий.
Всего же за прошлый год за управление в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси задержано 25 тысяч автомобилистов, почти полторы тысячи из них совершили это нарушение не в первый раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.