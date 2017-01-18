Прямой эфир

В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет

18 января 2017 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Настоящая голливудская погоня развернулась на улицах Гомеля минувшей ночью. Обошлось без стрельбы, но острых моментов в преследовании пьяного бесправника оказалось немало.

36-тилетний гомельчанин до последнего пытался уйти от погони, но не справился с управлением и его автомобиль вылетел в кювет.

В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет-1

После этого нарушитель попытался сбежать от инспекторов ГАИ. Однако вскоре был задержан.

Владимир Саприко, командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Было составлено 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД. Наиболее серьезные нарушения – это управление в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортным средством, не имея на это права. В 2014 году он уже задерживался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и был лишен права управления ТС всех категорий.

В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет-4

Всего же за прошлый год за управление в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси задержано 25 тысяч автомобилистов, почти полторы тысячи из них совершили это нарушение не в первый раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# происшествия # Милицейская погоня

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше задержали белоруса на люксовом Range Rover, который разыскивал Интерпол
18 января 2017 07:50

В Польше задержали белоруса на люксовом Range Rover, который разыскивал Интерпол

Житель Каменецкого района хранил на даче склад оружия: среди редких экземпляров – «Браунинг» 1910 года
18 января 2017 06:08

Житель Каменецкого района хранил на даче склад оружия: среди редких экземпляров – «Браунинг» 1910 года

В Минске 17 января во время движения загорелся автобус: фотофакт
17 января 2017 20:11

В Минске 17 января во время движения загорелся автобус: фотофакт