Под Молодечно водитель легковушки сбил 58-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Молодечно: водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Молодечно: водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Погибший – 58-летний житель Вилейки. Трагедия произошла на трассе Минск-Нарочь возле деревни Лозовец. За рулем был 43-летний житель Вилейки. После наезда он съехал в кювет.
Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
Водитель вызвал скорую помощь, дождался ее и скрылся с места совершения ДТП. Его задержали вечером.
Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, с начала 2018 года на белорусских дорогах пострадали свыше 70 велосипедистов.