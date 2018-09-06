Под Молодечно водитель легковушки сбил 58-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. Смертельное ДТП под Молодечно: водитель легковушки сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погибший – 58-летний житель Вилейки. Трагедия произошла на трассе Минск-Нарочь возле деревни Лозовец. За рулем был 43-летний житель Вилейки. После наезда он съехал в кювет.

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:

Водитель вызвал скорую помощь, дождался ее и скрылся с места совершения ДТП. Его задержали вечером.