Под Молодечно 18-летний парень погиб под колёсами поезда

Новости Беларуси. 18-летний парень попал под поезд в Молодечненском районе. Несчастный случай произошел на одном из участков перегона Пруды – Залесье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Известно, что сидящего на железнодорожных путях человека заметил машинист грузового состава. На звуковой сигнал парень не отреагировал, пришлось предпринять экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.