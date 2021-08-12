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Под Молодечно 18-летний парень погиб под колёсами поезда

12 августа 2021 14:35
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Новости Беларуси. 18-летний парень попал под поезд в Молодечненском районе. Несчастный случай произошел на одном из участков перегона Пруды – Залесье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Молодечно 18-летний парень погиб под колёсами поезда-1

Известно, что сидящего на железнодорожных путях человека заметил машинист грузового состава. На звуковой сигнал парень не отреагировал, пришлось предпринять экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Под Молодечно 18-летний парень погиб под колёсами поезда-4

Молодой человек скончался на месте. Установлено, что накануне погибший выпивал спиртное. По данному факту проводится проверка.

# Белорусская железная дорога # происшествия # Фотофакт

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