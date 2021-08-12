Под Молодечно 18-летний парень погиб под колёсами поезда

Новости Беларуси. 18-летний парень попал под поезд в Молодечненском районе. Несчастный случай произошел на одном из участков перегона Пруды – Залесье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 18-летний парень попал под поезд в Молодечненском районе. Несчастный случай произошел на одном из участков перегона Пруды – Залесье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Известно, что сидящего на железнодорожных путях человека заметил машинист грузового состава. На звуковой сигнал парень не отреагировал, пришлось предпринять экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Молодой человек скончался на месте. Установлено, что накануне погибший выпивал спиртное. По данному факту проводится проверка.