В микрорайоне Лебяжий трёхлетний ребёнок упал в канализационный колодец

Новости Беларуси. В Минске в канализационный колодец упал трехлетний ребенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Происшествие произошло в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской.
Новости Беларуси. В Минске в канализационный колодец упал трехлетний ребенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Происшествие произошло в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской.
Мама сумела достать мальчика, после чего малыша увезла скорая. Его обследовали медики и отпустили домой. Все обстоятельства выясняет Следственный комитет.