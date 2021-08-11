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В микрорайоне Лебяжий трёхлетний ребёнок упал в канализационный колодец

11 августа 2021 15:23
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Новости Беларуси. В Минске в канализационный колодец упал трехлетний ребенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Происшествие произошло в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской.

В микрорайоне Лебяжий трёхлетний ребёнок упал в канализационный колодец-1

Мама сумела достать мальчика, после чего малыша увезла скорая. Его обследовали медики и отпустили домой. Все обстоятельства выясняет Следственный комитет.

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

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