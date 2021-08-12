Под Вилейкой лоб в лоб столкнулись две машины. Оба водителя госпитализированы

Новости Беларуси. На автодороге Вилейка – Осиновка недалеко от деревни Осиповичи 25-летний водитель Kia при совершении обгона выехал на встречную и совершил лобовое столкновение с легковушкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На автодороге Вилейка – Осиновка недалеко от деревни Осиповичи 25-летний водитель Kia при совершении обгона выехал на встречную и совершил лобовое столкновение с легковушкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За рулем был 37-летний мужчина. В результате ДТП с черепно-мозговыми травмами, ушибами, ссадинами рук и ног оба водителя госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.