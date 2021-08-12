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Под Вилейкой лоб в лоб столкнулись две машины. Оба водителя госпитализированы

12 августа 2021 13:41
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Новости Беларуси. На автодороге Вилейка – Осиновка недалеко от деревни Осиповичи 25-летний водитель Kia при совершении обгона выехал на встречную и совершил лобовое столкновение с легковушкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Вилейкой лоб в лоб столкнулись две машины. Оба водителя госпитализированы-1

За рулем был 37-летний мужчина. В результате ДТП с черепно-мозговыми травмами, ушибами, ссадинами рук и ног оба водителя госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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