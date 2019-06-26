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В Новополоцке из окна выпал 16-летний подросток. Он погиб

26 июня 2019 09:12
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Новости Беларуси. В Новополоцке подросток выпал из окна. Мальчик погиб.  

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 25 июня. Поступила информация от 16-летнего местного жителя о том, что из окна его квартиры выпал его знакомый-ровесник.  

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.  

Установлено, что в квартире находилась компания из трех подростков. Взрослых не было. Подростки были трезвы.  

Обстоятельства и причины происшествия выяснятся в ходе проверки. Ранее погибший и его друзья в поле зрения правоохранителей не попадали.   

# Падение с высоты # происшествия

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