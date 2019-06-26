В Новополоцке из окна выпал 16-летний подросток. Он погиб

Новости Беларуси. В Новополоцке подросток выпал из окна. Мальчик погиб.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 25 июня. Поступила информация от 16-летнего местного жителя о том, что из окна его квартиры выпал его знакомый-ровесник.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что в квартире находилась компания из трех подростков. Взрослых не было. Подростки были трезвы.

Обстоятельства и причины происшествия выяснятся в ходе проверки. Ранее погибший и его друзья в поле зрения правоохранителей не попадали.