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Такой способ кражи в Беларуси впервые. Четверо минчан задержаны по подозрению в хищении денег из банкоматов

13 июля 2018 14:14
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Новости Беларуси. Очередной способ хищения денег из банкоматов раскрыт в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На панелях нескольких устройств были обнаружены отверстия, что вызвало подозрения сотрудников банка – они и обратились в милицию.

Делали отверстия на устройствах. В Беларуси раскрыли очередной способ хищения денег из банкоматов

Такой способ кражи в Беларуси впервые. Четверо минчан задержаны по подозрению в хищении денег из банкоматов-1

Кстати, кассеты с деньгами оставались нетронутыми. Вскоре оперативники вышли на четверых минчан. Выяснилось, что подозреваемые использовали специальную программу, купленную на за несколько тысяч долларов на закрытой интернет-площадке.

Такой способ кражи в Беларуси впервые. Четверо минчан задержаны по подозрению в хищении денег из банкоматов-4

Кирилл Вяткин, заместитель начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:
Следует отметить, что указанный способ совершения противоправных действий ранее на территории Республики Беларусь, в отличие от сопредельных государств, не регистрировался.

Также указанные лица, кроме данной противоправной деятельности, причастны к неправомерному ввозу в страны Европейского Союза крупных партий табачных изделий с целью их последующей реализации.

На подозреваемых заведено уголовное дело. Они уже арестованы, следствие продолжается.

# Хищение # происшествия # Кирилл Вяткин # Фотофакт

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