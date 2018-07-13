В Гомеле столкнулись Toyota и Opel. Два человека получили серьёзные травмы

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, во время движения по проезжей части Toyota Carina совершил касательное столкновение с Opel Vectra. В результате случившегося в Toyota зажало двух пассажиров на заднем сидении. Ещё пять человек сумели покинуть транспортное средство самостоятельно.

Новости Беларуси. Днём 12 июля в Гомеле по улице Крупской произошло ДТП. Спасатели выезжали деблокировать пострадавших.

По сведениям УГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель Toyota ранее был лишён прав за управление машиной в нетрезвом виде. После столкновения с Opel, за рулём которого находился 32-летний гражданин, Toyota наехала задней дверью на осветительную опору.

Остальные пассажиры Toyota также были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, все находившиеся в Toyota люди были в нетрезвом состоянии. За 8 лет водительского стажа 30-летний водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 62 раза.

Летом 2018 года в Минске столкнулись две легковушки.