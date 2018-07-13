Прямой эфир

В Гомеле столкнулись Toyota и Opel. Два человека получили серьёзные травмы

13 июля 2018 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 12 июля в Гомеле по улице Крупской произошло ДТП. Спасатели выезжали деблокировать пострадавших.  

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, во время движения по проезжей части Toyota Carina совершил касательное столкновение с Opel Vectra. В результате случившегося в Toyota зажало двух пассажиров на заднем сидении. Ещё пять человек сумели покинуть транспортное средство самостоятельно.  

Сотрудники МЧС деблокировали 30-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. Медики диагностировали гражданину «ЧМТ, травму грудной клетки, пневмоторакс», несовершеннолетней – «ЧМТ, сотрясение головного мозга, травма шейного отдела позвоночника». Обоих госпитализировали.  

В Гомеле столкнулись Toyota и Opel. Два человека получили серьёзные травмы-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Остальные пассажиры Toyota также были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.  

Водитель Opel Vectra не пострадал.  

По сведениям УГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель Toyota ранее был лишён прав за управление машиной в нетрезвом виде. После столкновения с Opel, за рулём которого находился 32-летний гражданин, Toyota наехала задней дверью на осветительную опору.  

В Гомеле столкнулись Toyota и Opel. Два человека получили серьёзные травмы-4

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома  

По предварительной информации, все находившиеся в Toyota люди были в нетрезвом состоянии. За 8 лет водительского стажа 30-летний водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 62 раза.  

Летом 2018 года в Минске столкнулись две легковушки.  

Водитель не уступил дорогу – подробности здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестской области молния стала причиной двух пожаров
13 июля 2018 08:55

В Брестской области молния стала причиной двух пожаров

Экстремальные кадры из Бреста: город накрыл сильный ливень
12 июля 2018 20:04

Экстремальные кадры из Бреста: город накрыл сильный ливень

Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Узденском районе
12 июля 2018 18:24

Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Узденском районе