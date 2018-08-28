Прямой эфир

Тройное ДТП в Сухарево спровоцировало пробки утром 28 августа

28 августа 2018 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 28 августа на улице Горецкого было серьезно затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель легковушки, двигавшийся со стороны улицы Мазурова в направлении Чайлытко, не рассчитал дистанцию и столкнулся с машиной, следовавшей впереди. От удара первый автомобиль вылетел на встречную, где произошло очередное столкновение. В аварии никто не пострадал, однако добраться до работы вовремя из-за пробок в этом районе было сложно.

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Авария на могилёвской трассе: грузовик протаранил «жигули», погиб пенсионер
28 августа 2018 19:06

Авария на могилёвской трассе: грузовик протаранил «жигули», погиб пенсионер

«Разряд в кабину, просто огня в кабину»: за два дня два человека получили мощный удар током при работе рядом с ЛЭП
28 августа 2018 18:04

«Разряд в кабину, просто огня в кабину»: за два дня два человека получили мощный удар током при работе рядом с ЛЭП

СК выясняет порядок закупки вакцины, после введения которой умер 2-месячный мальчик
28 августа 2018 16:08

СК выясняет порядок закупки вакцины, после введения которой умер 2-месячный мальчик