Тройное ДТП в Сухарево спровоцировало пробки утром 28 августа

Новости Беларуси. Утром 28 августа на улице Горецкого было серьезно затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель легковушки, двигавшийся со стороны улицы Мазурова в направлении Чайлытко, не рассчитал дистанцию и столкнулся с машиной, следовавшей впереди. От удара первый автомобиль вылетел на встречную, где произошло очередное столкновение. В аварии никто не пострадал, однако добраться до работы вовремя из-за пробок в этом районе было сложно.