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Под Городком Kia столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легковушки

10 октября 2018 07:45
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Новости Беларуси. В Городокском районе произошла авария с участием грузовика и легковушки.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось вечером восьмого октября. 41-летний водитель Kia на перекрестке при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу грузовому автомобилю, ехавшему слева по главной дороге. За рулем КАМАЗа находился 56-летний мужчина.

Транспортные средства столкнулись.

На месте аварии скончался водитель легкового автомобиля.

В конце сентября в Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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