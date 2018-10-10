Под Городком Kia столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легковушки

Новости Беларуси. В Городокском районе произошла авария с участием грузовика и легковушки.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось вечером восьмого октября. 41-летний водитель Kia на перекрестке при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу грузовому автомобилю, ехавшему слева по главной дороге. За рулем КАМАЗа находился 56-летний мужчина.

Транспортные средства столкнулись.

На месте аварии скончался водитель легкового автомобиля.