Под Городком Kia столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легковушки

Новости Беларуси. В Городокском районе произошла авария с участием грузовика и легковушки.
По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось вечером восьмого октября. 41-летний водитель Kia на перекрестке при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу грузовому автомобилю, ехавшему слева по главной дороге. За рулем КАМАЗа находился 56-летний мужчина.
Транспортные средства столкнулись.
На месте аварии скончался водитель легкового автомобиля.
В конце сентября в Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода (читать далее).