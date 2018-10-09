«Звери так не поступают!». Гродненцы шокированы новостью о мёртвом младенце, оставленном у контейнеров

Новости Беларуси. В Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорождённого ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Младенец лежал на дне пластикового пакета, под женскими вещами. Шокирующую находку сделала женщина, которая среди ночи выгуливала собаку. Проходя мимо контейнеров, она обратила внимание на этот свёрток. Помимо ребёнка, в нём лежали пуповина и плацента. На место прибыли медики, но могли лишь констатировать смерть мальчика.

Антонина Вахненко, житель Гродно:

Это ужасно! Если бы я хоть что-то знала, я бы обязательно сообщила! Родить и уничтожить живого человека – это бессердечно! Звери так не поступают!

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Для установления обстоятельств смерти новорождённого ребёнка управлением Следственного комитета по Гродненской области проводится проверка. Следователи с участием сотрудников милиции и экспертов осмотрели место происшествия. Для установления очевидцев опрашиваются жители соседних домов, а также иные граждане.