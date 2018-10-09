Прямой эфир

Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками

09 октября 2018 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участковый инспектор перевернулся на автомобиле под Крупками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками-1

Управляя своим авто, он обратил внимание на нетрезвого мотоциклиста, который его увидел, но проигнорировал требование остановиться. Тогда милиционер вызвал наряд ГАИ и начал преследовать нарушителя.  

Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками-4

В один из моментов мотоциклист подрезал автомобиль. Чтобы не допустить столкновения, милиционер съехал в кювет и перевернулся. Пьяного быстро задержали – у него обнаружено почти 3 промилле алкоголя. Участковый не пострадал.  

# Милицейская погоня # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стоимость картины – 40 тысяч долларов. В купе поезда обнаружили подлинник произведения Алексея Саврасова
09 октября 2018 13:06

Стоимость картины – 40 тысяч долларов. В купе поезда обнаружили подлинник произведения Алексея Саврасова

«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно
09 октября 2018 11:02

«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

Шесть случаев: в Гродно задержан серийный эксгибиционист
09 октября 2018 10:55

Шесть случаев: в Гродно задержан серийный эксгибиционист