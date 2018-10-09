Участковый перевернулся на автомобиле под Крупками

Новости Беларуси. Участковый инспектор перевернулся на автомобиле под Крупками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Участковый инспектор перевернулся на автомобиле под Крупками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Управляя своим авто, он обратил внимание на нетрезвого мотоциклиста, который его увидел, но проигнорировал требование остановиться. Тогда милиционер вызвал наряд ГАИ и начал преследовать нарушителя.
В один из моментов мотоциклист подрезал автомобиль. Чтобы не допустить столкновения, милиционер съехал в кювет и перевернулся. Пьяного быстро задержали – у него обнаружено почти 3 промилле алкоголя. Участковый не пострадал.