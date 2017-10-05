Прямой эфир

Под Гомелем 77-летний водитель сбил двух девушек на «зебре» и скрылся

05 октября 2017 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 4 октября под Гомелем автомобиль ВАЗ сбил двух девушке на зебре.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на пешеходном переходе легковым автомобилем были сбиты две 16-летние девушки. После инцидента водитель скрылся с места аварии.

Известно, что пешеходный переход был нерегулируемый, но обозначенный разметкой и дорожным знаком.

Одна из пострадавших была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, второй девушке не понадобилась помощь врачей.

Через час после столкновения водитель был задержан. За рулем ВАЗ 21074 находился 77-летний мужчина.  

Несколько лет назад в Гомеле водитель Opel прямо на «зебре» сбил троих пешеходов и скрылся – здесь подробнее

# происшествия # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
В больнице умерла 69-летняя женщина, которую сбил BMW на заправке в Минске
05 октября 2017 09:36

В больнице умерла 69-летняя женщина, которую сбил BMW на заправке в Минске

В Витебске мужчина чудом увернулся от летящей с крыши бетонной плиты: видеофакт
05 октября 2017 08:50

В Витебске мужчина чудом увернулся от летящей с крыши бетонной плиты: видеофакт

Смертельное ДТП в Гомельском районе: женщина выпала из прицепа трактора и попала под колеса двух автомобилей
04 октября 2017 15:01

Смертельное ДТП в Гомельском районе: женщина выпала из прицепа трактора и попала под колеса двух автомобилей