Под Брестом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Новости Беларуси. В Брестском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером четвертого ноября в деревне Братылово под Брестом.
Неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля ехал по улице Трудовая в направлении от деревни Черни. У дома № 13 водитель совершил наезд на 29-летнего мужчину. Пешеход двигался в попутном направлении по встречной полосе для движения. Мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас ведутся поиски водителя.
Всех, кому что-либо известно об этой аварии, просят сообщить информацию в дежурную часть по телефонам 41-44-44 либо 102.
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