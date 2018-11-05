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Под Брестом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

05 ноября 2018 08:31
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Новости Беларуси. В Брестском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером четвертого ноября в деревне Братылово под Брестом.

Неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля ехал по улице Трудовая в направлении от деревни Черни. У дома № 13 водитель совершил наезд на 29-летнего мужчину. Пешеход двигался в попутном направлении по встречной полосе для движения. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас ведутся поиски водителя.

Всех, кому что-либо известно об этой аварии, просят сообщить ‍информацию в дежурную часть по телефонам 41-44-44 либо 102.

В конце октября в Пинском районе Ford переехал лежавшего на дороге мужчину – здесь подробнее.

# Авария в Брестской области # происшествия

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