Под Брестом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Новости Беларуси. В Брестском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером четвертого ноября в деревне Братылово под Брестом.

Неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля ехал по улице Трудовая в направлении от деревни Черни. У дома № 13 водитель совершил наезд на 29-летнего мужчину. Пешеход двигался в попутном направлении по встречной полосе для движения. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас ведутся поиски водителя.

Всех, кому что-либо известно об этой аварии, просят сообщить ‍информацию в дежурную часть по телефонам 41-44-44 либо 102.