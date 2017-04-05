Под Бешенковичами школьный автобус столкнулся с маршруткой

Новости Беларуси. ЧП в Витебской области. Здесь утром школьный автобус столкнулся с маршруткой. Это произошло под Бешенковичами.

Водитель, который перевозил 15 детей, при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил путь микроавтобусу, который направлялся в Витебск из Чашников.

На этом участке накануне нанесли искусственные неровности из-за высокой аварийности. К счастью, никто серьезно не пострадал. Детей уже на другой машине доставили в школу.

А вот 9 пассажиров маршрутки направлены в больницу. Сейчас врачи оценивают их состояние. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что оба водителя были трезвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.