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В Петриковском и Рогачевском районах подтоплены дороги и небольшие населенные пункты

05 апреля 2017 07:40
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Новости Беларуси. Большая вода. Пик весеннего половодья миновал, однако неудобства по-прежнему ощущают жители Петриковского и Рогачевского районов. Здесь подтоплены несколько участков дорог и небольших населенных пунктов. Ранее подобная ситуация наблюдалась в северном регионе.

По оперативной информации Министерства по чрезвычайным ситуациям подтопления ликвидированы в двух районах Витебской области. Вместе с тем, сухая и солнечная погода берет свое, впрочем, рождая новые проблемы. За сутки по стране зарегистрировано более 70 природных пожаров. В большинстве случаев к ним приводит выжигание прошлогодней травы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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