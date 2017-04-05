У виновника аварии 40 лет водительского стажа и ни одного происшествия: подробности ДТП со школьным автобусом под Бешенковичами

Новости Беларуси. Утром под Бешенковичами школьный автобус столкнулся с маршрутным такси. Как стало известно, виноват в ДТП водитель, перевозивший детей.

Он не уступил дорогу микроавтобусу.

Четверо человек в больнице. С подробностями в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Абсолютная видимость. Отличная погода. Сухая дорога. Казалось бы, идеальные условия для безаварийного движения. Но в этот раз они не помогли водителям. Школьный автобус, заворачивая с второстепенной на главную дорогу, не уступил движение маршрутке. В результате произошло ДТП.

В автобусе в 7:30 утра находились 15 детей – школьники и воспитанник детского сада. К счастью, никто из ребят не пострадал.

Другой автобус доставил их на занятия.