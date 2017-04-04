Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы

Новости Беларуси. Обстоятельства жестокого избиения ребенка выясняют в Могилевском районе. В реанимацию с тяжелыми травмами попала 4-летняя девочка. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель ее матери. Уже известно,

что воспитывал малышку мужчина кулаками.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В реанимацию Могилевской областной детской больницы девочка попала в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, переломы и многочисленные гематомы по всему телу. Уже несколько дней ребенок находится в коме.

Как предварительно установило следствие, девочку избил сожитель ее матери. Оставшись с четырехлетним ребенком дома наедине, он решил заняться ее воспитанием. Был пьян.

Свой авторитет и силу демонстрировал кулаками.

Когда увидел, что девочка больше не сопротивляется, ушел, а придя под утро вызвал скорую.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилёвской области:

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Собираются характеризующие материалы. Установлено, что мужчина ранее судим. Что касается матери девочки,

то на момент совершения преступления ее не было дома.

В деревню под Могилевом девочка переехала около месяца назад вместе со своей мамой. Женщина решила попробовать начать новую жизнь с новым мужем. И начало было многообещающим. Молодой человек занялся ремонтом дома, построил забор, даже детскую песочницу смастерил. Но почему все так получилось? Соседи видят причину в алкоголе.