Прямой эфир

В ДТП под Слуцком погиб 48-летний пассажир легковушки Opel

09 апреля 2019 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Слуцком районе в ДТП погиб пассажир автомобиля.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла вечером восьмого апреля. За рулем автомобиля Opel находился, по предварительной версии, нетрезвый водитель. Он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.  

В результате аварии на месте погиб 48-летний пассажир легковушки. Водитель и еще одна пассажирка были доставлены в медучреждение.  

В автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.  

Устанавливаются обстоятельства ДТП.  

Возбуждено уголовное дело.  

В середине марта в ДТП под Солигорском погибли два пассажира BMW (читать далее).    

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Столбцах на пожаре в многоэтажке спасли женщину и троих её детей
09 апреля 2019 07:41

В Столбцах на пожаре в многоэтажке спасли женщину и троих её детей

Два ДТП с участием велосипедистов произошли на Минщине за выходные
08 апреля 2019 19:48

Два ДТП с участием велосипедистов произошли на Минщине за выходные

На Интернациональной под весом автокрана провалилась плитка
08 апреля 2019 19:46

На Интернациональной под весом автокрана провалилась плитка