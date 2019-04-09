В ДТП под Слуцком погиб 48-летний пассажир легковушки Opel

Новости Беларуси. В Слуцком районе в ДТП погиб пассажир автомобиля.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла вечером восьмого апреля. За рулем автомобиля Opel находился, по предварительной версии, нетрезвый водитель. Он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии на месте погиб 48-летний пассажир легковушки. Водитель и еще одна пассажирка были доставлены в медучреждение.

В автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Возбуждено уголовное дело.