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Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда

03 декабря 2018 11:35
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Новости Беларуси. Брест утром превратился в настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ледяная корка покрыла дороги города.

Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда -1

В результате: почти четыре десятка ДТП и переполненные травмопункты.

Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда -4

Пик непогоды пришёлся как раз на то время, когда большинство жителей добирались на работу. В городскую больницу поступают горожане с ушибами и переломами.

Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда -7

Вадим Головко, главный врач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:
Приняты меры по оказанию помощи: отменили в травматологии плановые операции, весь персонал травматологического отделения оказывает экстренную помощь. Работаем в три потока, сотрудничаем со станцией скорой помощи. Часть пациентов направляем в другие больницы.

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# ДТП # происшествия # Фотофакт

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