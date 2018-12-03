Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда

Новости Беларуси. Брест утром превратился в настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ледяная корка покрыла дороги города.
Новости Беларуси. Брест утром превратился в настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ледяная корка покрыла дороги города.
В результате: почти четыре десятка ДТП и переполненные травмопункты.
Пик непогоды пришёлся как раз на то время, когда большинство жителей добирались на работу. В городскую больницу поступают горожане с ушибами и переломами.
Вадим Головко, главный врач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:
Приняты меры по оказанию помощи: отменили в травматологии плановые операции, весь персонал травматологического отделения оказывает экстренную помощь. Работаем в три потока, сотрудничаем со станцией скорой помощи. Часть пациентов направляем в другие больницы.