Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда

Новости Беларуси. Брест утром превратился в настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ледяная корка покрыла дороги города.

В результате: почти четыре десятка ДТП и переполненные травмопункты.

Пик непогоды пришёлся как раз на то время, когда большинство жителей добирались на работу. В городскую больницу поступают горожане с ушибами и переломами.