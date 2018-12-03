14-летний мальчик провалился под лёд на реке Ипуть и утонул

Новости Беларуси. В реке Ипуть в Добрушкском районе утонул подросток.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко, трагедия произошла днем тридцатого ноября.
Два брата вышли на лед с санками. Оба провалились.
Один мальчик смог выбраться на берег самостоятельно, потому что находился недалеко от него. Ребенок побежал за отцом в дом, который находился примерно в 70 метрах от берега.
Но спасти второго брата – 14-летнего подростка – не удалось. Мальчика унесло течением реки. Продолжаются поиски ребенка.
Как отметили в ОСВОД, условия поиска осложнены погодными условиями – местами на реке лед, местами снежная шуга.
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