14-летний мальчик провалился под лёд на реке Ипуть и утонул

Новости Беларуси. В реке Ипуть в Добрушкском районе утонул подросток.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко, трагедия произошла днем тридцатого ноября.

Два брата вышли на лед с санками. Оба провалились.

Один мальчик смог выбраться на берег самостоятельно, потому что находился недалеко от него. Ребенок побежал за отцом в дом, который находился примерно в 70 метрах от берега.

Но спасти второго брата – 14-летнего подростка – не удалось. Мальчика унесло течением реки. Продолжаются поиски ребенка.

Как отметили в ОСВОД, условия поиска осложнены погодными условиями – местами на реке лед, местами снежная шуга.