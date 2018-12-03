В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль

Новости Беларуси. В Гомельской области лёд не прошёл проверку на прочность. Под воду ушёл автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомельской области лёд не прошёл проверку на прочность. Под воду ушёл автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соцсетях появилось курьёзное видео, на котором любитель зимнего дрифта утопил машину в озере. Всё это произошло недалеко от Мозыря.
В комментариях пользователи по-разному отнеслись к действиям героя сюжета.
В большинстве случаев звучит осуждение. Первый лёд – опасная ловушка. Бывает даже при минус 20 градусах в его прочности стоит усомниться.