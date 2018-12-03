Прямой эфир

В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль

03 декабря 2018 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомельской области лёд не прошёл проверку на прочность. Под воду ушёл автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль-1

В соцсетях появилось курьёзное видео, на котором любитель зимнего дрифта утопил машину в озере. Всё это произошло недалеко от Мозыря.

В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль-4

В комментариях пользователи по-разному отнеслись к действиям героя сюжета.

В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль-7

В большинстве случаев звучит осуждение. Первый лёд – опасная ловушка. Бывает даже при минус 20 градусах в его прочности стоит усомниться.

В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль-10

# Необычное # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Брагинском районе 36-летний мужчина подозревается в убийстве односельчанина
03 декабря 2018 10:31

В Брагинском районе 36-летний мужчина подозревается в убийстве односельчанина

14-летний мальчик провалился под лёд на реке Ипуть и утонул
03 декабря 2018 10:04

14-летний мальчик провалился под лёд на реке Ипуть и утонул

В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лёд на озере
03 декабря 2018 07:07

В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лёд на озере