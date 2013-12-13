Сильнейшая за 60 лет снежная буря обрушилась на Израиль. Более 300 человек пострадали из-за переохлаждения

Новости Израиля. Мощные снегопады парализовали автомобильное движение в Иерусалиме. Муниципальные службы совместно с армией и полицией спешно вызволяют людей из закованных в лед машин. Только за ночь за медицинской помощью из-за переохлаждения обратились более трех сотен жителей.

Из-за непогоды закрыты школы, прекращено движение общественного транспорта.

Нынешнюю снежную бурю уже признали сильнейшей за последние 60 лет. Сугробы в некоторых районах достигают полуметра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.