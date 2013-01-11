Почти 15 лет в квартире белорусов висели радиоактивные часы – подарок на свадьбу

Новости Беларуси. Радиоактивные часы с подводной лодки, подаренные на свадьбу родственниками мужа, жительница Бобруйска почти 15 лет хранила у себя дома. Проверить их на радиоактивность женщина решила после просмотра научной телепередачи, в которой рассказывалось, что подобные предметы могут излучать радиацию.

Проведя замеры, сотрудники санстанции, не раздумывая, обратились в МЧС: уровень излучения на поверхности прибора превышал предельно допустимую норму в десятки раз.

Пресс-служба МЧС:

При замерах, проведенных работниками центра, мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения составила на поверхности часов 8,8 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра от часов – 0,14 мкЗв/ч (естественный фон).

Радиацию излучали вещества, добавленные в краску деталей часов. В ближайшее время в квартире и всем жилом доме будут проведены дозиметрические измерения радиационного фона.