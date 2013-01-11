В витебской гостинице умер годовалый ребёнок из России

Новости Беларуси. В одной из витебских гостиниц найден мёртвым годовалый ребёнок. 9 января поздно вечером, возвращаясь из Европы в Москву, молодая супружеская пара – граждане Российской Федерации – вместе со своими детьми в возрасте одного и шести лет заселились в двухместный номер гостиницы.

Как сообщает БелТА, 10 января около восьми часов утра родители обнаружили труп младшего ребенка. По предварительным данным, малыш задохнулся рвотными массами.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка. Назначен ряд экспертиз.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

По предварительному заключению экспертов, повреждений на теле ребенка не обнаружено, пока нельзя предполагать и того, что мальчик погиб от какого-то инфекционного заболевания. Смерть могла наступить в результате закрытия дыхательных путей остатками пищи.