В Турции на жилые дома обрушилась лавина

Новости Турции. На юго-востоке Турции в провинции Хаккяри на горный поселок сошла лавина. Тонны снега погребли несколько жилых домов. Блокировали дороги. Населенный пункт фактически оказался отрезан от внешнего мира. Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали.

Нынешняя неделя выдалась чрезвычайно снежной для Турции. Больше всего пострадали северо-запад и центр страны. Только за пару дней здесь выпало около метра осадков. Из-за плохой видимости была закрыта для судоходства одна из главных морских артерий - пролив Босфор. Нелетная погода парализовала и воздушное сообщение. В Стамбуле в связи с непогодой отменяли занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.