Фотофакт: в Мозыре сошел оползень

Новости Беларуси. Специальная комиссия выясняет причины природного происшествия в Мозыре. На территории автостоянки городского лесхоза сошел оползень. Асфальт рушился на глазах у прохожих. С большой скоростью почва ушла вниз. На месте ЧП образовался двадцатиметровый овраг. Оперативно было отключено водоснабжение и электричество в стоящей неподалеку теплице. К счастью ни техника, ни люди не пострадали. На месте продолжают работу сотрудники МЧС.

В Мозыре это уже второй подобный случай за год. Не так давно земля ушла в одном из жилых кварталов города. Тогда причиной стали проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.