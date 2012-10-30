По вине диспетчеров произошло столкновение пассажирских поездов в Словении. Около 20 человек пострадали

Новости Словении. Столкновение двух пассажирских поездов произошло в понедельник утром вблизи столицы Словении Любляны.

Поезд, следовавший из Сербии в Австрию врезался в пассажирский состав, стоявший на станции Вижмаре. Не менее 18 человек получили ранения и травмы средней степени тяжести.

По предварительной информации, пассажирский поезд, следовавший из Сербии, по неизвестным причинам был направлен на путь, на котором уже стоял другой пассажирский поезд.

В марте нынешнего года на юге Польши трагедией обернулась ошибка диспетчера : в результате столкновения поездов погибли 16 человек. Как выяснилось, поезд из Варшавы выехал не на свой путь и врезался в встречный поезд из Пшемысля. Всего в двух составах находились около 350 человек. «Все указывает на то, что это одна из самых серьезных железнодорожных катастроф в стране за последние годы», признал министр транспорта Польши.