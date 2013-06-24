По людям на остановке у станции метро «Партизанская» в Минске стрелял 29-летний ранее судимый безработный

Новости Беларуси. 22 июня около 13:00 на остановке у станции метро «Партизанская» из проезжавшей мимо иномарки прозвучали выстрелы в сторону стоявших на остановке людей – несколько человек получили ранения. Причем одно из них - достаточно серьезное: пуля попала в голову девушке.

Очевидец рассказал Tut.by, как все происходило.

Андрей, очевидец:

Примерно в 13.15 я стоял на автобусной остановке ст. м. «Партизанская» в сторону «Автозаводской». Находился чуть сбоку - возле афиши. Неожиданно услышал серию приглушенных выстрелов (5 или 7 одиночных). Стреляли из темной машины по остановке прямо на ходу. Одной девушке пуля попала в щеку или шею, и она лежала, пока люди останавливали кровь и успокаивали ее. Она пострадала больше всего.

Милиция и скорая прибыли в течение 5 минут, молодой человек и две девушки с остановки были госпитализированы, начались поиски автомобиля.

Предполагаемый автомобиль спустя несколько часов был обнаружен в Минске. Задержаны находившиеся в салоне четверо граждан, подозреваемых в совершении преступления, сообщили представители Следственного комитета Беларуси. Возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. По предварительной информации, стреляли из пневматического оружия краской. Мотивы нападения на людей пока не сообщаются в СМИ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

После опроса свидетелей в ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый автомобиль был установлен и также задержаны по месту жительства его владельцы. Задержаны также 4 граждан, которые в этот момент находились в салоне автомобиля. Среди задержанных – молодая девушка и трое молодых мужчин. По месту жительства одного мужчины обнаружен пневматический пистолет. В настоящее время следственная группа, которая создана специально для расследования этого преступления, проводит в рамках закона все необходимые действия с задержанными, потерпевшими, со свидетелями, чтобы установить всю картину этих событий.

Это уже не первый случай, когда хулиганы используют пневматику для стрельбы по людям на основке в Минске, сообщает www.ctv.by. В феврале 35-летний минчанин устроил на остановке на улице Захарова стрельбу по прохожим из пневматического пистолета. Тогда злоумышленника задержали сразу, никто из прохожих не пострадал. Как пояснил хулиган, у него случились большие неприятности в семье, и на фоне этого у него началась депрессия, и он не отдавал отчет тому, что он делает. Было возбуждено уголовное дело за хулиганство, мужчину поместили в изолятор временного содержания (смотрите видео).

Обновлено 24 июня 2013 в 16.30

По людям на остановке в Минске стрелял 29-летний ранее судимый безработный. Мужчина задержан и дает показания.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Остальные задержанные вместе с нашим подозреваемым граждане в настоящий момент, в соответствии с законодательством, отпущены под обязательство о явке. В рамках уголовного дела они у нас являются свидетелями, поскольку они активно сотрудничают со следствием, дают показания не в пользу, скажем так, нашего основного фигуранта, и в ходе беседы выяснилось, что они даже пытались помешать ему.