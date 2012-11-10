Заключенные крупнейшей тюрьмы Шри-Ланки подняли мятеж. Погибли около 30 человек, десятки ранены

Новости Шри-Ланки. Заключенные крупнейшей тюрьмы Шри-Ланки в городе Коломбо подняли мятеж. В ходе бунта погибли около 30 человек. Десятки, включая высокопоставленного офицера, были ранены.

Заключенные устроили беспорядки и стали забрасывать полицейских камнями, после того как те провели в тюрьме обыск: изымали наркотики и мобильные телефоны. В ответ спецназовцы применили слезоточивый газ и открыли огонь по бунтарям, что еще больше подогрело страсти.

Заключенным удалось прорваться в тюремный арсенал и захватить огнестрельное оружие, включая пулеметы. После этого мятежники устроили побег. Сколько человек скрылось не известно. Всего в тюрьме находилось 4,5 тысячи заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.