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Заключенные крупнейшей тюрьмы Шри-Ланки подняли мятеж. Погибли около 30 человек, десятки ранены

10 ноября 2012 15:03
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Новости Шри-Ланки. Заключенные крупнейшей тюрьмы Шри-Ланки в городе Коломбо подняли мятеж. В ходе бунта погибли около 30 человек. Десятки, включая высокопоставленного офицера, были ранены.

Заключенные устроили беспорядки и стали забрасывать полицейских камнями, после того как те провели в тюрьме обыск: изымали наркотики и мобильные телефоны. В ответ спецназовцы применили слезоточивый газ и открыли огонь по бунтарям, что еще больше подогрело страсти.

Заключенным удалось прорваться в тюремный арсенал и захватить огнестрельное оружие, включая пулеметы. После этого мятежники устроили побег. Сколько человек скрылось не известно. Всего в тюрьме находилось 4,5 тысячи заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки # Фотофакт

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